Novità in arrivo sul sistema arbitrale, cominciando dai maxi-recuperi

Ricordate quei recuperi infiniti durante i Mondiali in Qatar? Preparatevi a rivederli anche in serie A. In vista della stagione che comincerà tra meno di due settimane gli arbitri, gli assistenti ed i video match officials di Serie A e B si sono riuniti a Cascia per il tradizionale raduno precampionato. Un incontro importante per porre le basi tecniche in vista dell’inizio del torneo.

Factory della Comunicazione

La novità più importante per la stagione incipiente riguarda la “questione recuperi”, oggetto della prima lezione in aula nel ritiro di Cascia. Fra le specifiche che portano al prolungamento della partita, dalle sostituzioni all’intervento dello staff medico in campo, è stata inserita anche la dicitura «festeggiamenti per la segnatura di una rete», che diventerà motivo di recupero.

Avremo fisiologicamente dai 10 ai 13 minuti complessivi in più a partita. Teoricamente ci saranno di media due minuti nel primo tempo e dai sette ai dieci minuti nella ripresa. Si giocherà un giorno in più, 25 ore e mezza circa. Le partite potrebbero allungarsi fino a 100 o anche 102 minuti, contro i 98 minuti dello scorso anno. Era stato chiaro in tal senso Collina durante i Mondiali: “Si vorrebbe arrivare a giocare 60 minuti di gioco effettivo”.

Virgilio Sport