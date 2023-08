In partenza la Roshn Saudi League, la lega saudita delle stelle

Gedda e Riad in questi giorni la temperatura si aggira sui 40 gradi. Ma venerdì il clima è annunciato molto più caldo. Alle 20 prenderà il via la Saudi Pro Legue, o Roshn Saudi League dal nome dello sponsor, gigante del real estate, mercato immobiliare saudita, di proprietà del fondo sovrano Pif. A Gedda, sul Mar Rosso, 5 milioni di abitanti, è in programma la sfida fra i padroni di casa dell’Al Ahli e la neopromossa Al Hazem e sono attesi 25 mila spettatori. Il club di Gedda, appena approdato in prima serie ma di tradizione, può schierare talenti come il portiere Mendy e un attacco con Mahrez-Firmino-Saint Maximin, ex Newcastle, di proprietà proprio del fondo Pif saudita. Sarà l’inizio di un torneo extraeuropeo (fra 18 club) mai così ricco di stelle. Sono arrivati in questi mesi oltre 50 giocatori da Europa e Sud America, per una spesa per ora di circa 450 milioni di euro di soli cartellini e ben 750 milioni di stipendi annui. Cristiano Ronaldo, arrivato gratis all’Al Nassr di Riad, ma pagato 200 milioni a stagione, ha indicato il cammino. Dopo di lui l’hanno seguito il Pallone d’oro Karim Benzema (con un ingaggio fra i 50 e i 100 milioni compresi bonus e diritti d’immagine), gli ex italiani Kalidou Koulibaly, Marcelo Brozovic, Milinkovic Savic, Kessie, e le stelle di Premier e Bundesliga come Firmino, Sadio Mané, Henderson, leader del Liverpool, Fabinho e Kanté, oltre a buoni elementi come l’attaccante brasiliano Malcom dallo Zenit russo, pagato 60 milioni, o il portoghese ex Wolves Ruben Neves (55), l’ex udinese e Lens Seko Fofana (25), l’ex Celtic Glasgow Jota (30), o la punta del Lione Moussa Dembélé. E non è finita qui..

Se Leo Messi e Modric, o Lukaku finora, hanno rifiutato le avances dei sauditi, il mercato qui è aperto fino al 20 settembre e si attendono altri colpi. Per ogni club sono ammessi 8 stranieri, e i quattro grandi (Al Nassr e Al Hilal di Riad, Al Ahli e Al Ittihad di Gedda) hanno ancora due posti liberi, mentre le altre 14 società – di proprietà del Ministero dello Sport e in via di privatizzazione – hanno a disposizione oltre 20 caselle. Le “big 4” invece sono di proprietà del Pif, il Public Investment Fund, fondo d’investimento dotato di circa 650 miliardi (sì, miliardi…) di euro. Ovviamente non saranno investiti tutti sul calcio, perché lo scopo del Pif è sviluppare l’Arabia Saudita anche a livello economico, culturale e sociale. E lo sport, come entertainment , cioè intrattenimento, è fondamentale, tanto che in questi anni i sauditi hanno investito sui motori (Formula 1 in primis), golf, tennis e sport acquatici. In conformità alla strategia chiamata “Vision 2030”, e lanciata nel 2016, voluta dal principe ereditario bin Salman Al Saud, che ha come obiettivo lo sganciarsi dalla sola dipendenza petrolifera per lanciarsi in altri settori, sport e turismo su tutti.

Se finora l’egiziano Momo Salah del Liverpool ha rifiutato 160 milioni per due anni (e oltre 60 per i Reds) e Mbappé non ha voluto neanche sedersi al tavolo, nonostante 200 milioni l’anno di offerta-stipendio, i sauditi hanno appena preso Ibanez dalla Roma per circa 30 milioni, sono partiti alla carica per i campioni d’Italia Osimhen-Zielinski e magari torneranno sotto per Morata, al quale hanno offerto 50 milioni l’anno, e altri talenti. Intanto vogliono seminare anche dalla panchina. L’Al Ettifaq di Dammam, sul Golfo Persico, terza città del Paese per popolazione, è ora allenata dalla leggenda Reds Steve Gerrard. Sono ben 11 su 18 i tecnici nuovi. C’è Jorge Jesus, ex Benfica e campione di Coppa Libertadores col Flamengo, all’Al Hilal di Milinkovic Savic; c’è l’altro portoghese ex Shakhtar Luis Castro con Ronaldo all’Al Nassr. Ed è appena arrivato il 35enne tedesco Matthias Jaissle dal Salisburgo all’Al Ahli di Mahrez, poi ecco l’ex nazionale croato Slaven Bilic all’Al Fateh, Marcel Kaizer (scuola Ajax) all’Al Shabab di Riad dov’è al quarto anno l’argentino ex Inter e Siviglia Banega. Insomma, il livello è salito anche fra i “maestri”. E di certo si preannuncia un torneo curioso e in crescita. Nella Champions araba, tornata a giocarsi quest’anno dopo 3 stagioni di interruzione, cui prendono parte i top club nordafricani e quelli del Medio Oriente, e che sfugge ai sauditi dal 2005, in semifinale (domani) sono arrivati tre club dell’Arabia su quattro. A dimostrazione che a Riad e dintorni il calcio si fa sul serio.

Fonte: Gazzetta dello Sport.