I club europei che inseguivano Osimhen hanno trovato altre soluzioni, resta solo l’Arabia Saudita

Victor Osimhen, dopo sei giorni di stop per un affaticamento muscolare, si è rivisto in campo ieri, ed ha giocato la partitella in gruppo tra sorrisi e ovazioni del pubblico a Castel Di Sangro. Resta solo da sistemare la questione rinnovo, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Victor Osimhen è tornato, per lottare assieme al Napoli, per prendersi la propria razione di applausi (che non è mai mancata) e distrarsi un po’: in fin dei conti, accada quel accada. Il Psg ha preso il centravanti, Goncalo Ramos: si può mai sospettare che dopo aver speso 80 milioni di euro, ne investa più del doppio («un duecentino»)? Il Bayern Monaco insegue Harry Kane e comunque in Germania l’hanno detto che oltre i cento non ci vanno. Il Real Madrid non ha un centravanti di altissima fascia, ma si sa che stanno aspettando Mbappé. Restano gli arabi, che hanno danaro in quantità petrolifera, che possono far saltare il banco ma non hanno acquisito quel fascino che sposta. Però!”

Factory della Comunicazione