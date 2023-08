Garcia lo vede ogni mattina e pure al pomeriggio e gli parla, per spiegargli che c’è un tempo per ogni scelta

Victor Osimhen è giovane, smaliziato, sveglio, sa bene che in questo mercato attraversato da squali c’è sempre qualcuno o qualcosa da temere, forse un agguato o un tranello o una furbata o una lusinga, e si è messo a riflettere su ciò che gli ha detto, a mezzo stampa ma anche in privato, Rudi Garcia, che vorrebbe godersi almeno un po’ un attaccante del genere, capace di cambiarti la vita. «Quando sei un giocatore in piena maturità con le stagioni più belle in arrivo, non guardi neanche alle offerte indecenti. Ci sono giocatori che sono a fine carriera ed allora si può capire che vadano lì». C’è un campionato che sta per iniziare, un centravanti che l’anno scorso ne ha segnati trentuno (26 in serie A e gli altri cinque in Champions), lo vede ogni mattina e pure al pomeriggio e gli è chiaro che avercelo e non avercelo non è la stessa: e dunque, gli parla, per spiegargli che c’è un tempo per ogni scelta. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione