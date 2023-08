Corbo: “Il Napoli rischia di pagare più l’assenza di Giuntoli che di Spalletti. Infortuni? Vi dico la mia”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, condotto da Gianluca Gifuni, su Radio Marte:

“Gli infortuni? Quello di Osimhen è traumatico, non credo sia riconducibile alla preparazione, il fastidio di Rrahmani al polpaccio sì e sembra un infortunio serio. Occorre una verifica sicuramente. De Laurentiis è molto impegnato sulla questione Osimhen e si occupa meno della squadra. Richiamerei sicuramente Sinatti. E’ stato un errore accontentare Garcia sul preparatore atletico. Rongoni non avrebbe dovuto avere un ruolo superiore a Sinatti che è stato imposto dalla società con Spalletti. E’ stato il preparatore dello scudetto. Credo sia ancora libero e lo richiamerei d’urgenza. Il presidente deve fare mea culpa: avrebbe dovuto trattenere Sinatti che è andato via per orgoglio.

Non voglio offendere Rongoni, ma non conosce il vissuto del Napoli e le preparazioni che sono state fatte. Ha trovato una squadra nuova che non conosceva sul piano psico-fisico. Garcia ha appesantito la preparazione e qualcuno sarebbe dovuto intervenire. Lo scudetto è la somma di tanti dettagli, bisogna stare attenti allo staff di un allenatore. Ripeto, andrebbe richiamato Sinatti per lavorare in sinergia con Rongoni. Manca una figura come Giuntoli che aveva esperienza e peso, adesso non c’è nessuno che possa parlare di questo. Il Napoli rischia di pagare più l’assenza di Giuntoli che di Spalletti”.