Venerdì 11 ultima amichevole a Castel di Sangro. Oggi sgambatura per Natan

Non cambiano i piani azzurri per gli ultimi giorni di lavoro in terra abruzzese. Dopo la sfida all’Augsburg, il Napoli riposerà stamattina e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio, ancora a porte aperte davanti all’abbraccio caloroso del pubblico dello Stadio Patini. In programma questa mattina anche un ultimo evento celebrativo dello scudetto per il Club Napoli Castel di Sangro insieme con gli altri club Napoli presenti in città in queste ore. Altri tre allenamenti in settimana saranno poi a disposizione per i tifosi che vorranno incrociare gli azzurri in questi giorni: martedì e mercoledì la sessione di allenamento mattutino di Garcia sarà ancora a porte aperte (ore 10), la curiosità dei napoletani sarà poter vedere in campo le prime corse di Natan Bernardo De Souza, il difensore brasiliano arrivato ieri e a bordo campo subito per la gara amichevole del pomeriggio