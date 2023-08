Ieri, due vertici per DeLa: uno con gli ultras, l’altro con lo staff medico

Tra l’ennesima visita della delegazione degli ultrà in ritiro e l’arrivo del difensore brasiliano Natan, De Laurentiis ha avuto anche il tempo di un vertice con lo staff medico e atletico per fare il punto sugli infortunati. O meglio, come si legge su Il Mattino, su Osimhen, Zielinski, Kvara, Anguissa e Mario Rui, mentre Politano è uscito dall’amichevole di ieri con una distorsione alla caviglia che stamane sarà valutata. Vuole capire fino in fondo, continua il quotidiano, cosa sta succedendo, tra carichi di lavoro e preparazione. Nessun processo, ma se quasi mezza squadra titolare è out, qualcosa sta succedendo. Ovvio, su Osimhen va forse aperto un capitolo a parte: c’è nella sua testa, a parte il fastidio muscolare che sarebbe peccato mortale mettere in dubbio, il vortice arabo che pure non deve aiutarlo a concentrarsi in questi giorni. In ogni caso, lo staff guidato dal professor Canonico ha deciso che è meglio assecondare i suoi desideri e non forzare il rientro in campo: se non se la sente, meglio non mettergli fretta. Anche se gli accertamenti clinici non destano particolari ansie. Ieri non ha giocato neppure un minuto. Ha guardato la gara con Zielinski, dopo aver fatto un po’ di palestra. In fondo, a vederli lì a bordo campo, viene parecchia nostalgia a pensare quello che succede sul terreno di gioco.

