Gazzetta – Natan ha raggiunto i suoi compagni, rosario in mano e sorrisi per tutti

Il nuovo difensore del Napoli, che prenderà il posto di Kim Minjae, Natan Bernardo de Souza, è arrivato a Castel Di Sangro ieri pomeriggio, dopo aver effettuato in mattinata le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Il giovane difensore ex Brigantino, ha raggiunto i suoi nuovi compagni in ritiro nella località abruzzese giusto in tempo per godersi l’amichevole in cui gli azzurri hanno affrontato i tedeschi dell’Augsburg. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul suo arrivo: “Ma intanto Natan de Souza ha mosso i suoi primi passi sul pianeta Napoli, in perfetto programma societario. L’accelerata di venerdì, nella trattativa con il Bragantino, aveva come obiettivo finale quello di riuscire a portare il nuovo difensore a Castel di Sangro, per “presentarlo” ai tifosi e fargli avere un primo assaggio di ciò che sarà: l’entusiasmo napoletano è contagioso e anche il giovane Natan è stato accolto con calore, passione e applausi. Natan è arrivato in Italia sabato sera e ieri mattina si è presentato a Villa Stuart, a Roma, per le tradizionali visite mediche, dove ha trovato pochi tifosi ad accoglierlo. Sorriso tipo, un pollice alto e un “forza Napoli” bisbigliato, poi via all’iter medico. Nel pomeriggio è arrivato allo stadio Patini poco prima del fischio di inizio dell’amichevole, con un rosario bianco in mano, segno di una forte fede”.

Factory della Comunicazione