Dopo l'”assalto” degli arabi c’è bisogno di un accordo di transizione con Osimhen

Gli arabi dell’Al-Ahli ci hanno riprovato, e stavolta con un’offerta ancora più appetibile per Victor Osimhen. Come scrive però oggi il Corriere dello Sport, il nigeriano per il presidente De Laurentiis è incedibile. “Il Napoli può anche trovarsi davanti alla presa di posizione di Osimhen: gli arabi hanno messo sul piatto una offerta mostruosa da 35 milioni di euro netti. Roba da far tremare i polsi. Lasciando che De Laurentiis faccia il prezzo per dare l’ok alla cessione. Ma il presidente lo ha ribadito ancora una volta a Calenda e allo stesso nigeriano: questa non sarà l’estate dell’addio. Per lui, Osimhen è incedibile. Non c’è prezzo. Lo scenario è cambiato rispetto a luglio, il tempo stringe e non ci sono sostituti in giro. A meno che non si voglia puntare su Simeone e Raspadori prima punta. Ma ora va trovato con Osimhen un accordo che può essere definito di transizione. Perché, ovvio, l’assalto di questa estate può essere respinto solo con la garanzia di andare via nel 2024. C’è poco da fare la morale: ci sono 150 milioni di euro distribuiti in cinque anni, la possibilità di essere uomo immagine dei progetti sportivi di espansione dell’Arabia Saudita. Impossibile reggere il passo”.

Factory della Comunicazione