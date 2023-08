Niente mal di pancia per Osimhen, vuole il Napoli

Forse è il rinnovo più atteso, quello di Victor Osimhen, ma ancora in stand by, nonostante il suo agente Roberto Calenda, lo abbia raggiunto a Rivisondoli, e si sia incontrato con ADL per discutere ancora di ingaggio e clausole. Ma la volontà di Osimhen, nonostante lo stop per un affaticamento, è quella di restare in azzurro, come scrive anche il Corriere dello Sport. “Roberto Calenda, che è il manager di uno dei centravanti più lusingati dell’Universo, è tornato ieri in ritiro a Rivisondoli. Ed era già comparso domenica scorsa, c’è rimasto anche lunedì e martedì, si è visto con De Laurentiis, hanno parlato chiaramente di nuovi ingaggi e di inedite clausole, poi è andato via e mercoledì Osimhen si è fermato: niente amichevole con il Girona, che subito in qualcuno ha scatenato quella dietrologia che viene soffocata immediatamente dalle vocine di dentro. Non ci sono mal di pancia, e si vede dall’espressione (in pubblico) egualmente gioiosa di Osimhen, che sente Napoli al proprio fianco, apprezza e ricambia, si concede per un applauso oppure per l’ovazione, sta con i compagni durante l’1-1 e quando poi si rifugia in palestra, cura il corpo e magari pure la mente”.

