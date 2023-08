Il mercato secondo Rudi Garcia

Dopo la gara contro l’Augsburg, Rudi Garcia viene intervistato da Sky Sport, con un focus sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni, iniziando sulla questione Zielinski: “Siete intelligenti, non ho nulla da dire di più. Io sono contento, le cose vanno avanti. Speriamo che nell’ultima gara contro l’Apollon possiamo avere una squadra che somiglierà a quella che inizierà”. Sul tema Osimhen: “Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. La stessa cosa che ti propongono oggi te la posso proporre anche tra 3-4 anni. Non sono Victor, quindi chiedete a lui. Bisogna continuare sul lato sportivo e dimenticare le sirene arabe”. Sul neo acquisto Natan? “E’ un giovane difensore brasiliano che era passato alla Red Bull Bragantino. Sappiamo come sono queste squadre della Red Bull. Ho affrontato il Lipsia e il Salisburgo col Marsiglia in Europa League, le abbiamo battute e siamo andati in finale contro l’Atletico Madrid. Questo calcio lo conosco bene, è fatto di giovani che corrono tanto e fanno molto pressing. Anche Natan è un giocatore che pressa molto, che non ha paura di giocare alto e lasciare mezzo campo dietro alle sue spalle. E’ potente, però lasciamogli il tempo di imparare la lingua e i compagni, di lavorare in allenamento per dargli un po’ di consigli di come giocare e di quello che dobbiamo fare”.

Fonte: Sky Sport.