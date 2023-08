Il mercato in difesa è completo, manca solo un rinnovo

Con l’arrivo di Natan dal Brasile, che prenderà il posto di Kim Min-jae, il quadro in difesa per il Napoli dovrebbe essere completo, dovrebbe perchè manca un rinnovo, come ha scritto oggi il Corriere dello Sport. “L’arrivo di Natan, l’annuncio di una vita azzurra per Di Lorenzo e poi la conferma di Zanoli: il quadro della difesa è praticamente completo. O quasi: resta da definire il rinnovo di Mario Rui, in scadenza nel 2025 e protagonista di una trattativa delicata – come sempre in questi casi – per prolungare fino al 2026. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha incontrato De Laurentiis all’Aqua Montis per fare il punto su tutte le situazioni in ballo in questa fase decisiva del mercato”.

