CdS – Ore 18,30 Napoli-Augsburg, le possibili scelte di Garcia

Oggi alle ore 18,30 allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro, il Napoli affronterà l’Augsburg, per la terza amichevole internazionale del secondo ritiro azzurro. Il Corriere dello Sport prova ad ipotizzare le possibili scelte di mister Garcia, al netto dei giocatori fermi. “Con il Girona, Garcia è partito dal turnover: per un’ora, in campo il cosiddetto Napoli-2; e per chiuderla, spazio a chi si presume possa essere titolare. Con l’Augsburg, con tendenza confermata, inversione di formazione, ma senza Kvara che ieri se ne è stato a lavorare parte e probabilmente (ma non sicuramente) pure con Osi a fare il tifo: dipende dalla condizione, chiaramente, perché rischiare non si può. Mario Rui non potrà esserci come Anguissa, ma Olivera, che ad un certo punto ha fatto venire l’ansia ai tifosi per un ruzzolone, si prenderà la fascia sinistra, c’è da scaldarsi, il campionato sta per irrompere e nella postura dinnanzi alle telecamere di Sky s’intuisce l’impazienza: «Sarà importante fare una buona partita, per arrivare pronti. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto l’anno scorso. La fame di vincere non è venuta meno e penso che questo sia un aspetto fondamentale. Sappiamo che non sarà facile ripetersi ma lo faremo tutti assieme»”.

