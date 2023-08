Zanoli, l’inserimento dello Sporting mette in dubbio Genova

L’interesse dello Sporting per Alessandro Zanoli è reale, tanto da portare in Italia Hugo Viana, suo dirigente in modo da poter visionare da vicino il terzino del Napoli e Morten Hjulmand del Lecce. Lo riporta il quotidiano lusitano Record. I portoghesi, insomma, come affermato anche da ilmattino.it sperano nel doppio acquisto. Zanoli sembra promesso sposo del Genoa, visto che il Napoli preferirebbe mandarlo in prestito ancora per un anno. L’inserimento dello Sporting può ingolosire il Napoli e magari far saltare la trattativa che lo porterebbe in Liguria. In tal caso al Napoli occorrerebbe un vice Di Lorenzo.

