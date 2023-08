Un quinquennale per Natan. Dopo le visite, andrà a Castel di Sangro

Dopo il voltafaccia di Danso e il gelo degli agenti di Kilman che fino all’ultimo hanno spinto per avere delle commissioni stellari, ecco che il Napoli pesca il suo difensore in Brasile. Troppe complicazioni anche per Mavropanos e Sutalo, Ibanez ha preferito il Nottingham e quindi, voilà, il colpo a sorpresa. La grande scommessa. In queste ore è persino in attesa di sbarcare in Italia per le visite mediche, Natan, mancino classe 2001 del Bragantino, che fa parte della galassia calcistica del gruppo Red Bull. Ieri i brasiliani hanno accettato l’offerta da 9 milioni di De Laurentiis. Natan ha bruciato la concorrenza di un altro baby, Murillo del Corinthians, 21 anni appena. Dunque, è la svolta. Per De Laurentiis un’altra grande scommessa, 12 mesi dopo quella stravinta, di Kim. Anche lui signor nessuno al momento del suo arrivo, e poi straripante e rimpianto signore della difesa. Il 22enne ha giocato l’ultima partita nella notte in copa Sudamericana contro America Futbol e ora si prepara allo sbarco a Roma dove è atteso a Villa Stuart per le visite mediche. Lui è atteso da un contratto di cinque anni a poco più di un milione di euro all’anno. Nel pomeriggio di ieri ha anche tenuto una lunga chiacchiera al telefono con Garcia con l’aiuto di Juan Jesus come interprete. Insomma, la svolta è arrivata e questo ragazzino che ne ha passate di tutti i colori. Insomma, tutto fatto, o quasi. A meno che non escano sorprese dalle visite mediche. Il difensore potrebbe arrivare a Castel di Sangro già a inizio settimana.

Fonte: Il Mattino