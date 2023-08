Napoli, il sogno resta Koopmeiners, ma la Dea non ha bisogno di vendere

Il mercato del Napoli prosegue spedito, al netto di calciatori seguiti, che poi hanno rinnovato coi club di appartenenza. Uno dei calciatori più ambiti è Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. Il Corriere dello Sport scrive: “..E quindi, il sogno – ma a prezzo elevatissimo – sarebbe Koopmeiners (25), per il quale c’è già stata una telefonata da De Laurentiis e Percassi con tanto di mezza promesse: se l’Atalanta dovesse decidere di cedere anche l’olandese, il Napoli verrebbe informato con diritto di precedenza acquisito con il suo atteggiamento. Ma la Dea in questo momento non vuole infilarsi in un labirinto nel quale rischierebbe di smarrirsi, ha già venduto, ha incassato, non ha esigenze economiche, semmai aprirerebbe voragini in mezzo al campo del quale non sente la necessità: però il Napoli sta lì, altre cose va inseguendo in giro per l’Europa, fossero anche informazioni per arricchire il proprio data-base, e comunque non ha certo giornate prive di vibrazioni”.

