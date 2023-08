Teté offerto al Napoli ed alla Lazio, ma non sono i due club in pole position

Il futuro di Hirving Lozano al Napoli non è certo, ed il club partenopeo vuole tutelarsi, uno dei nomi che circolano per sostituire il messicano è quello di Teté, brasiliano dello Shakhtar, come scrive ilmattino.it.

Factory della Comunicazione

Quella di Teté è una delle alternative più valide per il Napoli per sostituire l’eventuale partenza di Hirving Lozano. Ma con il messicano ancora in azzurro – e ancora con il contratto in scadenza tra un anno – è difficile quantificare a oggi le possibilità di vedere in azzurro il calciatore brasiliano dello Shakhtar che continua a essere obiettivo di mercato di mezza Europa.