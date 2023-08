Nazionale femminile, c’è un favorito. Due napoletani nelle under maschili

Un terremoto più che una rivoluzione. E d’altra parte quando arrivano dei tonfi così clamorosi è questo che succede. La Nazionale eliminata dal Sudafrica (n.54 nel ranking Fifa del calcio femminile) torna a casa con la consapevolezza che qualcosa va cambiato e anche in fretta. Come spesso accade, quindi, il primo a pagare le conseguenze è l’allenatore. Nel caso di specie Milena Bertolini non sarà più alla guida delle azzurre dopo il fallimento neozelandese. E allora la Figc si guarda intorno. Il nome nuovo e assolutamente inatteso è quello diIl napoletano, reduce dall’esperienza al Sangiuliano City in serie C (finita con l’esonero) è il candidato forte per raccogliere il non facilissimo testimone lasciato dalla Bertolini. Una cosa è certa, Gautieri è uno con le idee chiare. D’altra parte è cresciuto nella prestigiosa bottega del maestro Zeman. Per tanto il mantra è uno solo: 4-3-3 e gioco offensivo. Questa l’idea che porterebbe nel gruppo dell’Italia. Il napoletano non ha esperienza di calcio femminile, l’idea non lo spaventa affatto. In passato ha dimostrato di saper partire dal basso. Nella stagione 2011-12 prese il Lanciano in serie C e lo portò alla promozione vincendo i playoff contro il Trapani partendo da underdog assoluta. Anche l’anno successivo fece benissimo, decidendo poi di lasciare il club per andare a fare esperienza altrove. E ora? L’idea della Nazionale femminile lo stuzzica, lo intriga. È un mondo che non conosce, ma non per questo lo spaventa. Porterebbe freschezza, idee e quel tocco di sana follia che ha imparato da Zeman ai tempi della Roma.