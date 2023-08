La strana storia di Folorunsho: dal rinnovo alla cessione

Folorunsho, il centrocampista rivelazione del ritiro del Napoli: rinnova e andrà via in prestito.

Il centrocampista italo-nigeriano ha rubato l’occhio a Garcia. Spesso è il destino di chi sa di avere già le valigie pronte e dietro l’angolo. Capita di metterti in mostra in ritiro con il tuo club di appartenenza che però ha già deciso di spedirti a fare le ossa (ancora) altrove. Sta di fatto che Michael Folorunsho è stata (ed è) una delle piacevoli rivelazioni nel ritiro del Napoli in quest’avvio di stagione. Prima a Dimaro ed ora a Castel di Sangro. Il polivalente centrocampista italo-nigeriano ha rubato l’occhio a suon di giocate, provando a convincere Rudi Garcia. Il gioiellino 25enne l’anno scorso a Bari è stato tra i protagonisti della straordinaria cavalcata dei galletti arrivati ad un passo dalla promozione in massima serie (sfumata nella finale di ritorno al San Nicola con il Cagliari). Per lui qualcosa come 8 reti e due assist (ed altri due nei playoff) con i pugliesi, giocando un po’ in tutte le posizioni del centrocampo. Nelle fila azzurre, Garcia ha fatto altrettanto impiegandolo finanche come difensore centrale (complice la momentanea emergenza in quel reparto). Con il Girona è tornato sulle zolle che predilige, agendo da mezzala sinistra e propiziando il pareggio di Simeone (terzo gol in due partite per l’argentino) grazie al penalty che si è procurato dopo avere mandato in tilt la retroguardia avversaria. Il giocatore ha un contratto a scadenza (2024) con il Napoli che a breve sarà rinnovato (con il suo agente, Mario Giuffredi, si ragiona sulla base di un prolungamento fino al 2027 con relativo adeguamento economico). Il club azzurro però, dovrebbe comunque spedirlo in prestito altrove, stavolta in serie A. In pole position c’è L’Hellas Verona che da tempo sta corteggiando il polivalente centrocampista azzurro.

