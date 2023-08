Il Napoli è alle prese con gli infortuni muscolari, c’entra il cambio della preparazione atletica

La preparazione atletica è cambiata perché ad essere cambiato è il preparatore: da Sinatti a Rongoni. Le cose, ovviamente, sono differenti in tutto e per tutto. Ma anche un anno fa c’erano fastidi muscolari in fase di preparazione. Insomma, nulla di strano. Il lavoro di questi giorni è fatto di fatica, di allenamenti duri, anche di diete rigeneranti, di test atletici, di partite amichevoli. Rappresentano anche un’occasione per i tifosi di vedere da vicino i propri beniamini e spesso anche una banale partita di allenamento in famiglia, a metà campo, sotto gli occhi dei tifosi, porta a non risparmiarsi, a dare il massimo.

Napoli: dopo la sconfitta con l'Empoli nell'aprile del 2021 (il ko che portò alla prima frattura tra De Laurentiis e Spalletti), il patron azzurro pensò di portare il Napoli in ritiro punitivo proprio qui. Poi cambiò idea. Tecnica individuale e ore di esercitazioni a basso impegno sono state al centro del lavoro in Trentino. Qui si fa un po' più sul serio: intensità situazioni specifiche (a porte chiuse) e quindi maggiore rischio che i muscoli possono accusare qualche problema. Quel che conta è fermarsi in tempo. Come è stato fatto con Osimhen. Per la gioia dei tifosi che si esaltano e lanciano cori. Castel di Sangro è ormai una specie di secondo centro sportivo del Napoli.

Che di riposo ne ha sempre bisogno in maniera speciale, per la sua esplosività (non solo caratteriale). Al momento, Osi viene considerato arruolabile per l’amichevole di domenica con l’Ausburg. Vero, non ha senso correre rischi. Ma è anche vero che, per sua scelta, il vero Napoli ha fino adesso giocato non più di un’oretta insieme in un test match. Forse è arrivato il momento di iniziare a provare il Napoli di campionato. Anche se comporta correre qualche pericolo.