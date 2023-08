Gazzetta – Il Napoli ha scelto Koopmeiners! Pronta mega offerta all’Atalanta: le cifre

M uscoli, geometrie e gol, in un’unica soluzione. Dopo una lunga selezione, il Napoli ha rotto gli indugi e ha trovato il profilo ideale per l’investimento importante in mezzo al campo. C’è un solo nome che mette tutti d’accordo, perché completerebbe il reparto a disposizione di Rudi Garcia aggiungendo una alternativa di grande valore al tridente protagonista dell’ultimo scudetto: Teun Koopmeiners sarebbe l’uomo giusto al posto giusto. Per età, esperienza e ambizione, l’olandese dell’Atalanta sembra a tutti gli effetti l’unico in grado di aumentare da subito la qualità e le soluzioni della mediana azzurra.

Napoli di Spalletti ha pagato a caro prezzo la mancanza di un vero specialista (vedi i quarti di finale di Champions). Tutto su Koopmeiners, dunque. A patto che l'Atalanta sia disposta a privarsi di un giocatore fin qui ritenuto incedibile da Gian Piero Gasperini e dalla famiglia Percassi. Porterebbe quei gol da fuori area che tanto sono mancati nella passata stagione ai campioni d'Italia, pericolosità sui calci piazzati, affidabilità dal dischetto, dove il Napoli di Spalletti ha pagato a caro prezzo la mancanza di un vero specialista (vedi i quarti di finale di Champions).

Ma il muro resisterà?

Multiruolo Il Napoli ha deciso di fare un tentativo, di aumentare la pressione sulla società bergamasca che non ha bisogno di cedere dopo aver incassato – e tanto – dagli addii di Boga e Hojlund. Ma di fronte a un’offerta importante, sarebbe impossibile (quantomeno) non rifletterci bene e iniziare a considerare l’ipotesi di un’altra cessione eccellente. Koopmeiners è nel mirino del Napoli da anni, già da quando si metteva in mostra con la maglia dell’Az Alkmaar come giovane veterano. E a inizio estate il suo nome è tornato di moda, soprattutto in caso di addio di Zielinski.

Il polacco, alla fine, dovrebbe invece rinnovare e continuare la sua esperienza azzurra: così il Napoli si è preso un po’ di tempo per ragionarci su, prima di decidere di tornare all’attacco. Koop sarebbe un jolly preziosissimo da mettere a disposizione di Garcia, che tra gli impegni di Champions League e campionato avrà bisogno di allungare le rotazioni in mediana senza perdere la qualità in mezzo al campo. Teun, mancino naturale, può giocare da mezzala destra o sinistra. Potrebbe far rifiatare anche Lobotka in regia qualora ce ne fosse bisogno.

E, soprattutto, potrebbe anche permettere a Garcia di optare all’occorrenza per il 4-2-3-1, il piano B che il tecnico sta studiando in questi giorni di ritiro.

Titolare in più Insomma, Koopmeiners vale l’investimento. Ed è per questo che il Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta. Il giocatore ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto. Ma non è certo tipo da mal di pancia, da prese di posizione dure.