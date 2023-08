Nazionale femminile: per la panchina, in pole, Carmine Gautieri

Non ha alcuna esperienza nel calcio femminile eppure, secondo La Gazzetta dello Sport, Carmine Gautieri, ex attaccante anche del Napoli, sarebbe in pole position per diventare il nuovo c.t. della nazionale italiana femminile: “Sui nomi per la successione al momento c’è incertezza. Pare fortissima la candidatura di Carmine Gautieri, che non ha alcuna esperienza nel calcio femminile e neppure un grande palmares nel maschile. Hanno già più o meno ufficialmente declinato Nicolato, Evani e Stramaccioni. Lombardo sta per accasarsi alla Under 20 e in ogni caso la federazione sembra voler pescare fuori dal bacino degli allenatori di casa. Il c.t. della nuova Italia, tutta da costruire per quanto si è visto in questo Mondiale, dovrebbe essere un nome fuori dal giro, con una vice donna a facilitare l’ingresso nel mondo del femminile. Il nodo è trovare la vice donna: fuori concorso per la poltrona giusta, figurarsi per quella di vice, Guarino e Bavagnoli impegnate nei club, e anche Carolina Morace e Katia Serra, i volti più noti al popolo televisivo”.

