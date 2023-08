Lozano, la sua presenza in campo è un indizio. Fredda la pista Los Angeles

Osimhen è la capitale del Napoli, certo, ma non c’è soltanto lui. Non è possibile pensarlo e basta guardarsi alle spalle, in difesa, o magari appena più in là, alla sua destra. Nel tridente: Lozano, un caso di mercato considerando il contratto in scadenza nel 2024, ieri ha giocato con il Girona. Per la prima volta dall’inizio della preparazione estiva e dall’infortunio al ginocchio rimediato con la Fiorentina, al tramonto del campionato del trionfo. La sua presenza, al di là della questione medica, è valsa un indizio: il trasferimento al Los Angeles Fc non è caldo. In caso contrario sarebbe stato risparmiato, funziona così, e tra l’altro lo zio Sam ha chiuso a notte fonda la finestra dei trasferimenti. Si vedrà. In Sudamerica, per la precisione in Brasile, comincia invece a prendere quota l’interessamento del Napoli per Murillo Santiago Costa dos Santo s, 21 anni, nato il 4 luglio stile Tom Cruise , semplicemente Murillo per un mondo del calcio che l’ha conosciuto e apprezzato moltissimo con il Corinthians nell’ultimo Brasileirão. Fonte: CdS

