L’ex Mertens porta il Galatasaray al terzo turno dei playoff di Champions

Chiuso ieri sera il secondo turno preliminare di Champions. Lunedì il sorteggio per i playoff, ai quali accederanno le 10 vincitrici del Q3 con Anversa e Young Boys già qualificate di diritto.

Dopo il 2-2 dell’andata, il Galatasaray supera di misura lo Zalgiris grazie alla rete di Dries Mertens al 31’ del primo tempo e vola al terzo turno. I turchi dovranno sfidare il Ljubijana per accedere al playoff (Q4), ultimo ostacolo per assicurarsi un posto nella fase a gironi.

CHAMPIONS LEAGUE

Preliminari, secondo turno

Martedì: PANATHINAIKOS-Dnipro-1 2-2 (and. 3-1); Bate Borisov-ARIS 3-5 (and. 2-6); LJUBJIJANA-Ludogorets 2-1 (and. 1-1); SLOVAN BRATISLAVA-Zrinjski 2-2 (and. 1-0)

Ieri: Astana-DINAMO ZAGABRIA 0-2 (and. 0-4); Qarabag-RAKOW 1-1 (and. 2-3); Genk-SERVETTE 2-3 (and. 1-1); Hacken-KLAVSIK 3-4 (and. 0-0); MACCABI HAIFA -Tiraspol 4-1 (and 0-1); MOLDE-Helsinki 2-0 (and. 0-1); COPENAGHEN-Breidablik 6-3 (and 2-0); Galatasaray-Zalgiris (and. 2-2)

Terzo turno (and. 8-9, rit. 15 ago)

Campioni: Rakow Czestochowa-Aris Limassol, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa, Aek Atene-Dinamo Zagabria, Olimpija Ljubijana-Galatasaray, Copenaghen-Sparta Praga, Klaskivar-Molde.

Piazzate: Sp. Braga-TSC, Rangers-Servette, Panathinaikos-Marisglia, Psv-Sturm Graz.

Fonte Corriere dello Sport