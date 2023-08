Il Lecco verso la Serie B, il Tar ha accolto il ricorso del club lombardo

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco: per i lombardi si va verso l’ammissione in Serie B. Dichiarato invece “improcedibile” il ricorso della Reggina, con il Brescia in pole per sostituire i calabresi nel caso in cui venisse confermata la non ammissione del club. Ora si attenderanno gli eventuali ricorsi al Consiglio di Stato, cbhe dovrebbe dire l’ultima parola il prossimo 29 agosto: il campionato cadetto intanto comincerà, con X e Y nel calendario, in attesa della decisione del Consiglio di Stato.

Il Lecco era stato escluso a causa di un ritardo nella presentazione della documentazione relativa all’impianto da utilizzare per le partite casalinghe della prossima stagione: nella fattispecie lo stadio Euganeo di Padova, essendo il Rigamonti-Ceppi non a norma per la Serie B. Ora però, dopo la decisione del Tar, si va verso l’ammissione al prossimo campionato cadetto per i lombardi.

