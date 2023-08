CdS – Napoli, la corsa agli abbonamenti è dipesa dal tricolore, ma anche da alcune novità

La campagna abbonamenti del Napoli, partita ieri, ha avuto un successo incredibile, in poche ore sono andate via tutte le tessere, o quasi, disponibili. Il motivo di questa corsa alla fidelizzazione, come scrive il Corriere dello Sport, è dovuta a più motivazioni. “La campagna abbonamenti ha avuto grande successo, è stata particolarmente apprezzata dai tifosi, la corsa alla fidelizzazione è dipesa dal tricolore ma anche da alcune novità introdotte quest’anno come il cambio utilizzatore (richiesto da anni), le tante agevolazioni (anche per gli under 30) e la doppia modalità di abbonamento: quello Full che comprende le diciannove partite di campionato più le tre del girone Champions e gli ottavi di Coppa Italia, o quello Italia con le venti partite “italiane”, escludendo dunque le tre europee. La prima è quella che ha riscosso maggior successo anche perché conveniente da un punto di vista economico. Per fare un esempio: con le curve superiori a 430 euro, la media di ogni singola partita, Champions compresa (per i gironi), sarà di quasi 19 euro a biglietto. Il termine ultimo per gli abbonamenti è il 18 agosto, vigilia del debutto in campionato a Frosinone, ma come prevedibile sono bastate appena poche ore per il classico sold out. Ormai ci siamo. Si comincia domenica 27 agosto, ore 20.45, contro il Sassuolo”.

Factory della Comunicazione