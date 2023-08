Campagna abbonamenti, prima le Curve e poi a caccia dei Distinti, è sold out

La campagna abbonamenti iniziata ieri è già sold out, i tifosi azzurri hanno risposto presente, come sempre, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Sono andati esauriti per prima gli anelli superiori delle due Curve con la media di 140 transazioni al minuto, poi è stata caccia ai Distinti superiori, ormai sold out. In serata erano rimasti appena pochi posti per le due Tribune, Nisida e Posillipo, e qualche disponibilità per l’anello inferiore delle Curve, soprattutto i posti singoli o quelli posizionati in alto, distanti dalla pista d’atletica, dove la visuale non è perfetta. L’impressione, più vicina ad una certezza, è che senza limiti di tessere – da Ticketone fanno sapere che il tetto massimo è stata una decisione legata alla capienza complessiva e anche una sorta di «rispetto verso chi non poteva abbonarsi nell’immediato» – il Napoli avrebbe registrato il pienone per gli abbonamenti di quest’anno. Numeri distanti dall’ultima e dalle precedenti stagioni quando in pochissimi sottoscrivevano gli abbonamenti, ma coerenti con la media spettatori dell’ultimo campionato: 46mila. Effetto scudetto”.

Factory della Comunicazione