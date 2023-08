Un Jack nella manica: Raspadori pronto a farsi in tre

Annuncio improvviso, come di prassi, ma stavolta per confermare intese già prese in precedenza. Raspadori, il jolly Raspadori, fino al 2028. Ora, quindi, cercasi ruolo di prim’attore per il golden boy italiano. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Un Jack nella manica, buono per tutte le occasioni. Nel tridente d’attacco, da esterno destro o sinistro, oppure sulla trequarti, dove rapidità di piede e di pensiero possono far saltare il banco da un momento all’altro. Ma anche da centravanti, per far rifiatare Osimhen o prenderne il posto quando ci sarà la Coppa d’Africa. Raspadori è pronto a farsi in tre per prendersi Napoli e il Napoli, per non essere solo un’alternativa ma un protagonista accanto alle stelle Kvaratskhelia e Osimhen. Ha la fortuna di avere caratteristiche diverse dagli altri due, e può mettere a disposizione la sua qualità anche per chiudere il tridente, a maggior ragione adesso che il futuro di Lozano sembra sempre più meno azzurro. Garcia lo sta studiando e provando soprattutto nel tridente: sa che Raspadori ha qualcosa di speciale e vuole che quella magia possa essere una nuova arma letale per l’attacco del suo Napoli. Una scommessa per due, anzi per tre. Perché De Laurentiis ci crede e il sorriso nel post di ieri è più di un programma.”

