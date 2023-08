Napoli-Girona, primo vero test in vista del campionato, ma senza parte del centrocampo

Oggi pomeriggio alla 18,30 il Napoli affronterà gli spagnoli del Girona per la seconda amichevole a Castel Di Sangro, e per Garcia sarà forse il primo vero test prima dell’inizio di campionato, dove purtroppo mancheranno alcuni elementi, fermi ai box, come scrive oggi Il Mattino. “Demme, Gaetano e Mario Rui sono ancora alle prese con i guai fisici. Per il resto, con il Girona, nella quarta amichevole dell’era Garcia, il francese farà davvero la prima prova generale in vista dell’esordio in campionato. Perché ci sarà Lobotka come faro in regia e, almeno in partenza, il francese si affiderà al tradizionale 4-3-3. I tempi di recupero del terzino sinistro, che continua a fare riabilitazione in palestra per conto suo, non sono particolarmente lunghi: almeno altri sette giorni di stop. Intanto, una botta al ginocchio ha messo ko Zielinski. Solo stamane si capirà se potrà essere disponibile. Il Girona è stato sparring partner anche l’estate scorsa e finì 3-1″.

