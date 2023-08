“Lo scudetto è stato un sogno che si è realizzato, ora sogno il bis”

Al termine del quarto test precampionato, il secondo in Abruzzo, che ha visto affrontarsi il Napoli ed il Girona (vittoria ai rigori gli azzurri), dai microfoni di Sky Sport, è stato intervistato Juan Jesus. Di seguito un estratto della sua intervista: “E’ importante vincere, a me piace vincere tutto. Anche se era un’amichevole resta una partita importante per mettere benzina, per capire come siamo messi con le nuove idee dell’allenatore. Dobbiamo mantenere il livello dello scorso campionato: se abbiamo l’ambizione di vincere ancora dobbiamo continuare così in campionato e coppe. Dobbiamo apprendere le nuove idee dell’allenatore e continuare così, anche perchè i calciatori sono gli stessi dell’ultima stagione. Lo scorso anno abbiamo dimostrato di essere solidi in difesa con tutta la squadra. Kim è andato via ma l’ho già detto, questa è la mia tredicesima stagione e sono pronto se Garcia me lo chiederà. Ci sono anche altri giovani che hanno prospettiva e si stanno preparando bene, poi la società sarà brava a fare mercato. Lo scudetto è stato un sogno di tutti, lo abbiamo realizzato, ma vorrei riempire la maglia con scudetto, Coppa Italia e Champions League se possibile. Non possiamo pensare ancora allo scudetto: ci dà fiducia, ma ripartiamo da zero e sogno di fare il bis”.

Fonte: mattino.it.