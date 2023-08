RIVIVI LIVE (Ore 18,30) -Napoli/Girona (1-1) . Si va ai rigori. Vincono gli azzurri (4-2 dcr)

Premi f5 per aggiornare la diretta

Factory della Comunicazione

Raspadori GOL – Victor Para Meret- Anguissa GOL – Callens Palla alta – Zielinski GOL – Almena gol – Politano palo – Couto par Meret

92′ Finisce la gara, si va ai rigori

82′ – Incursione di Kvaratskhelia che entra in area ma viene fermato dai difensori del Girona.

78‘ – Botta al ginocchio sinistro per Kvaratskhelia che zoppica vistosamente

Due minuti di recupero

73‘ – Duro intervento di Arnau su Kvaratskhelia: fallo e giallo.

A Garcia piace l’atteggiamento del Napoli

66′ – Corner corto battuto dal Napoli: Politano va al cross sul secondo palo per Olivera che svetta di testa ma spedisce il pallone di poco alto sopra la traversa.

60′ Napoli tutto nuovo resta in campo solo Lobotka e Juan Jesus

58′ Un’altra occasione sprecata per gli azzurri: Lobotka recupera palla sulla trequarti, Zerbin manda Zedadka in porta ma a tu per tu con Juan Carlos l’esterno argentina sciupa la ghiotta occasione.

53′ – Fase interlocutoria della partita: diversi errori da una parte e dall’altra.

48′ Zerbin di poco fuori

46′ Colpo di testa largo di Simeone, sempre presente

I cambi degli ospiti –

David López, Blind, Jastin, Tsygankov vanno fuori , entrano Iván Martín, Callens, Bernardo, Yan Couto

Lobotka per Lozano è il 1° cambio. Si torna al 4-3-3

SECONDO TEMPO

45′ Fine primo tempo

I tifosi presenti sono circa 6mila

40′ Folorunsho si procura un rigore, dal dischetto Simeone all’incrocio

37‘ grande progressione di Folorunsho passa a Lozano che spara alto

30′ brutto fallo e giallo per Garcia

I carichi di lavoro si fanno sentire

27‘ Angolo per il Napoli,Obaretin sfiora la traversa

23′ – Difficoltà evidenti per il Napoli in costruzione: si sente l’assenza contemporanea di Lobotka, Zielinski e Anguissa.

Garcia prova numerosi schemi

13′ regalone di Ostigard Stuani prende il retropassaggio e segna

Napoli col 4-4-2

7‘ Forte tiro di Simeone, para Juan Carlos

5′ angolo per il Girona, nulla di fatto

Azzurri al via

Juan Jesus capitano

In caso di parità calci di rigore

Gli ospiti in maglia verde, per il Napoli la casacca è azzurra

De Laurentiis a colloquio con il Sindaco caruso

Sky pare sia una contrattura all’inguine per Victor

Così in campo gli azzurri

Gollini: Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Elmas, Folorunsho, Zerbin; Simeone, Lozano.

Formazione ospite

Si saggia il terreno

LIVE Gli spagnoli son giunti a Castel di Sangro. Nelle loro fila l’ex centrocampista del Napoli David Lopez

L’arrivo all’aeroporto

Il pallone, finalmente: che trasmette quel senso di allegria per un po’ evaporato nel nulla. Però adesso che si gioca, si corre, si sente quel rumore sordo o anche morbido, ad ogni tocco, ci sta pure spassarsela: tacco di Osi, tiro a giro di Lozano e gol. In allenamento, ma va bene lo stesso. Da Anguissa a Zielinski (uscito poi per una botta), scarico su Lobotka e taglio verticale: e così va addirittura di lusso. Napoli-Girona comincia nel tardo pomeriggio, alle 18.30 (diretta Sky Sport al costo di 9,90 euro): Lobotka ci sarà, ci dovrebbe essere come nella partitina in famiglia, e magari, se il mercato non ci mette la coda, va a finire che ci sta pure Lozano, per la prima volta da quando è cominciata la preparazione. In infermeria resteranno Mario Rui, Gaetano e quasi sicuramente anche Demme, che avrebbe voglia di altro, magari di capire cosa ne sarà di lui. Fonte: CdS