Gazzetta – Lozano in Mls, è corsa contro il tempo: agenti al lavoro per chiudere l’operazione

Una corsa contro il tempo, con un finale difficile da ipotizzare. Per Hirving Lozano in Mls bisogna fare in fretta e chiudere tutti gli accordi entro la mezzanotte di oggi a New York (le 6 del mattino di domani in Italia). Difficile, molto difficile. Ma gli agenti dell’attaccante messicano sono arrivati a Castel di Sangro lunedì sera per provare ad accelerare i tempi a fare il possibile per chiudere l’operazione.

Per Lozano è pronto un contratto triennale da 5,5 milioni netti a stagione da parte del Los Angeles FC, per il Napoli la prima offerta – probabilmente anche quella definitiva – è di 10 milioni di euro. Poco, visto che De Laurentiis vorrebbe incassare almeno il doppio dall’uscita del messicano, titolare di un altro anno di contratto con il Napoli a 4,5 milioni netti. Il più pagato della compagnia, insieme a Victor Osimhen.

Lozano nei mesi scorsi si è rifiutato di rinnovare il contratto spalmando l’attuale ingaggio su più stagioni, per rientrare nei paletti imposti dalla proprietà. E oggi è un separato in casa, con la valigia pronta e in attesa di novità. Ieri è stato pizzicato in campo a parlare da vicino col tecnico Rudi Garcia, con una mano davanti alla bocca per evitare possibili letture del labiale. Di sicuro c’è che nell’ultimo test contro l’Hatayspor Lozano è stato l’unico giocatore di movimento a non giocare neanche un minuto, nonostante fosse disponibile in panchina, con la divisa da gioco addosso.

Fonte: La Gazzetta dello Sport