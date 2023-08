CdS – Ai nomi in lista per il dopo Kim, si aggiunge un classe 2002 dal Brasile

Non solo i soliti nomi noti per il dopo Kim, il Napoli potrebbe attingere al calcio brasiliano per sostituire il difensore sudcoreano, come scrive il Corriere dello Sport. “Un salto in Brasile, si deve, dopo essere stati in giro per mezza Europa, perché pure laggiù crescono centrali difensivi di livello internazionale, giovani sui quali conviene puntare, idee da coltivare sperando di non inciampare in qualche asta: il cronometro va, sono due settimane esatte che Kim è diventato ufficialmente un calciatore del Bayern, e il Napoli ha aspettato, valutato, riflettuto a lungo, prima di orientarsi verso San Paolo, per provarci con Murillo Santiago Costa dos Santos (21), stellina del Corinthians, mancino, il talento emergente della più seducente scuola di calcio ch’esista, il migliore dell’ultimo Brasileirão. È una ipotesi, per il momento, e sta diventando una trattativa, perché intanto e altrove altre cose accadono: ma intanto, silenziosamente, qualcosa si muove”.

