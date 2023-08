Lozano, ieri l’agente del Chucky è arrivato in Abruzzo

E’ diventata una spina la situazione di Hirving Lozano. Contratto in scadenza, nessuna voglia di ridursi l’ingaggio. Non la si può di certo definire emarginazione, ma di sicuro è un separato in casa. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “È tornato a lavorare in gruppo dopo qualche acciacco, sorride, prova a mettersi in mostra, ma poi nell’ultimo test amichevole contro l’Hatayspor è stato l’unico giocatore di movimento a non scendere in campo neanche un minuto. Un segnale abbastanza chiaro quello lanciato dall’allenatore Rudi Garcia e dal Napoli stesso: il messicano non rientra nel progetto tecnico e si aspettano offerte. Al momento, l’unico interesse forte è arrivato dall’America: su Lozano hanno chiesto informazione i Los Angeles FC, il club di Giorgio Chiellini per intenderci, che ha come stella della squadra l’altro talento messicano Carlos Vela, ormai 34enne. Per Lozano sarebbe già pronto un contratto di quattro anni, ma prima il Napoli aspetta un’offerta ufficiale, che dovrà essere di almeno 20 milioni di euro. La sensazione è che la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni, anche perché l’agente ieri è arrivato nella sede del ritiro.”