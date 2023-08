“L’anti-Napoli viene da Milano, Sutalo offerto durante il Covid”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo ed ex intermediario di Sutalo: “La situazione di Lozano è abbastanza delineata, almeno da parte della società. De Laurentiis non ha mai trattato gentilmente questo tipo di situazioni e mette degli aut-aut severi. Il calciatore è a scadenza e cerca un destino economico diverso. Bisogna mediare e trovare l’intesa con tutte le parti, di certo non è semplice. Serve la disponibilità di tutti. C’è da chiedersi però se il Napoli voglia davvero continuare con Lozano o addirittura concedersi di tenerlo fuori. Il Milan? Resta la principale avversaria del Napoli, almeno per come si sta muovendo sul mercato. Ha zittito la bocca a tutti gli scettici dopo l’addio di Tonali e Maldini. L’Inter? Ha dei marpioni del mercato, Marotta e Ausilio ne hanno viste tante. Hanno rinnovato gli intoccabili e hanno preso i calciatori giusti, in attesa poi del colpo ad effetto in chiusura. Napoli ancora senza il dopo-Kim? Non è semplice prendere calciatori di livello in questo mercato, non offre molto e non offre grandi alternative. Sutalo lo avevo offerto al Napoli per 5 milioni di euro ai tempi del covid, mentre adesso viene valutato a grandi cifre e questo mi fa rabbia. Sutalo è un calciatore importante, che non ha paura di nulla. Ha caratteristiche da grande difensore, è uno dei più pronti per la Serie A. Stravedo per lui, conosce già bene il nostro campionato”.

