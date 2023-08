DIRITTI TV – A venti giorni dall’inizio del campionato, DAZN offre tre tipologie di abbonamento

Mancano 20 giorni all’inizio della Serie A 2023/24 e anche i tifosi si preparano al via della nuova stagione. Una annata in cui il massimo campionato italiano rimarrà in esclusiva su DAZN con sette partite a giornata e le altre tre in co-esclusiva ogni weekend sulla piattaforma streaming.

La grande novità di DAZN annunciata nelle scorse settimane in vista della prossima stagione risiede nel lancio dei nuovi Pass annuali, disponibili per tutte e tre le tipologie di abbonamento: Start, Standard e Plus. I prezzi resteranno sostanzialmente invariati rispetto a quelli introdotti con il nuovo listino di gennaio, con uno sconto significativo per chi sceglierà di pagare in un’unica soluzione. Anche chi non volesse pagare tutto subito potrà approfittare della soluzione che prevede il vincolo annuale e la spalmatura del prezzo su 12 mesi, per un risparmio di 120 euro con i piani Standard e Plus.

