Clausole in serie A, da quella per Osimhen a Rafa Leao

Le clausole rescissorie. Non è una novità, ma pochi club la usano. Ora se ne parla per il rinnovo di Osimhen, ma già in passato, sia per Edinson Cavani (63 milioni) sia per Gonzalo Higuain (90 milioni) lo stesso Aurelio De Laurentiis l’ha utilizzata. Quest’anno è stata la volta di Kim Min Jae, finito al Bayern Monaco. Oggi, come si legge su La Gazzetta dello Sport, “in Serie A i giocatori più famosi che hanno la clausola nei loro contratti sono Rafael Leao, che a giugno ha firmato il rinnovo con il Milan fino al 2028 (per strapparlo ai rossoneri ora servono 150 milioni); Marcus Thuram, recentemente tesserato a parametro zero dall’Inter (per comprarlo dal prossimo anno saranno necessari 95 milioni); e Paulo Dybala, che fino a ieri poteva essere acquistato per 12 milioni da un club estero. Una cifra irrisoria considerati il talento e il valore della Joya che non ha mai strizzato l’occhio a un trasferimento lontano dalla Serie A e ha voluto fortemente restare nella Capitale con José Mourinho. Anche Beto dell’Udinese ha la clausola (35 milioni) che però si attiva nei primi 15 giorni di luglio. Prima del rinnovo l’aveva pure l’interista Lautaro (111 milioni).”

