CdS – Napoli, centrocampo “fermo”, ma non preoccupante. Intanto Garcia dovrà inventarsi qualcosa

Di certo può capitare in questa fase di preparazione di avere dei calciatori fermi per affaticamento, o per distrazioni muscolari, ma per Garcia è stata una iattura restare senza registi a centrocampo. Si sono infatti fermati contemporaneamente Mario Rui, Lobotka, Gaetano, Demme e anche Elmas, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Certo, poi la sorte sa entrare in gamba tesa, e Garcia qualcosa deve inventarsi in queste sedute senza regista: non c’è Lobotka che ha un fastidio da sovraccarico al ginocchio sinistro, non c’è Gaetano – che là in mezzo piaceva tantissimo a Spalletti – e non c’è neanche Demme, che tra le varie distrazioni del mercato ci ha dovuto aggiungere pure un affaticamento. Ieri, per il tedesco, terapia in compagnia di Mario Rui, l’unico che ha bisogno di armarsi di pazienza – ma tanta: distrazione coscia destra – per non imprecare al vento. E comunque, la sfortuna s’è concentrata a centrocampo, ha sottratto a Garcia l’altro giorno anche Elmas, l’ha costretto a rifugiarsi con Raspadori mezzala, ha dovuto spostare Anguissa come playmaker e complessivamente gli ha anestetizzato gli effetti di un test, dal quale avrebbe voluto ricevere indicazioni alle quali è stato costretto a rinunciare. Mario Rui, Demme, Gaetano, Lobotka ed Elmas non inquietano però infastidiscono, qualcosa rallentano (ovviamente) e certo, pur senza allarmare, semmai disturbano”.

Factory della Comunicazione