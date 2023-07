“L’attesa del Napoli è una precisa strategia”

L’agente FIFA Vincenzo Cavaliere, esperto di calcio croato, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: “Sostituto Kim? Sutalo è un buon profilo, può giocare da titolare a Napoli, calciatore aggressivo, fisico ma anche dotato di piedi buoni. Anche Mavropanos è un profilo interessante, ha caratteristiche simili a Sutalo. Kilman, invece, è più tecnico. Su Danso non mi esprimo, non lo conosco a fondo. La società è in ritardo sull’erede di Kim per scelta strategica? Il Napoli non vuole farsi prendere per la gola ma non è detto che la strategia dell’attesa sia sempre proficua, perché magari un calciatore che oggi puoi prendere, ad esempio, a 18 milioni, a fine mercato lo paghi 30. La Società partenopea però è dotata di professionisti di livello, ha sbagliato davvero pochissimo negli ultimi anni e credo che non stia mettendo in campo una strategia di questo tipo ma della precisa volontà di non spendere più di quanto previsto e di individuare il profilo più adatto al gioco di Garcia con calma e senza fretta”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Radio Marte.