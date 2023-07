A. Perillo (Rai): “Ostigard? Col suo stacco mi ricorda Cannavaro, di testa è un grande giocatore”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai Nazionale:

“Mi fido di De Laurentiis. Penso che il Napoli debba fare 2-3 operazioni di mercato per irrobustire la rosa, partendo dal difensore centrale che sostituisca Kim. L’importante è che Osimhen resti, così il Napoli può essere la più forte e quella da battere, almeno per inizio stagione, sulla carta. Rinnovi più importanti degli acquisti? Sono fondamentali, soprattutto per una squadra come il Napoli che ha stravinto un campionato e ha fatto un grande percorso in Champions League. È una squadra talmente forte che bastano poche operazioni. Leggo che un quotidiano sportivo parla dell’Inter in pole, non capisco come si possa dirlo. Mi incuriosisce il Milan, anche perché i giocatori che sta prendendo sono più funzionali all’idea di calcio di Pioli, ma non mi sembra che possiamo dire che sia la favorita. La Juve ci spaventerà sempre, ma ha un problema molto serio: più di 40 giocatori, deve assolutamente sfoltire e questo potrebbe condizionare le scelte di mercato in entrata. Oggettivamente, molto dipende da come si muoverà. La Lazio ha un grande allenatore, un grande gioco, ma ci sono tante polemiche su Lotito, la cessione di Milinkovic-Savic è davvero pesante, soprattutto perché non è stato ancora rimpiazzato. La Roma non sta facendo male, ma deve assolutamente trovare il centravanti. Ostigard? Col suo stacco mi ricorda Fabio Cannavaro, di testa è un grande giocatore”.