Serie A – Calcio Femminile: il Pomigliano presenta Sossio Finestra nuovo allenatore granata

«Una Finestra sul futuro». Non si tratta di un titolo di un film o di un libro, ma il modo in cui via social il Pomigliano annuncia il nuovo allenatore. Per il terzo anno consecutivo in serie A cambia il tecnico delle pantere. È una scelta societaria all’insegna della discontinuità.

Factory della Comunicazione

La sfida. «E’ una opportunità che mi ha dato il presidente Raffaele Pipola. Il calcio femminile è in crescita e approdo in una realtà valida», afferma Sossio Finestra. «Sarà una esperienza nuova con delle vere professioniste», spiega il mister classe 1965, che ha lavorato con l’Avellino per 4 anni e con la Paganese per 8 anni. Sarà affiancato dal preparatore atletico Michele Morra e dal preparatore dei portieri Giovanni Russo. Dal cuore alla testa. «Il patron ragiona così. Il club deve essere considerato come una azienda. Un progetto che il presidente Pipola intende portare avanti. Da qui la volontà di cambiare rotta con direttive diverse per lo staff e le giocatrici», dice il coach di Frattamaggiore. Terzo anno in serie A. «Obiettivo salvezza. Siamo partiti dalle conferme che il presidente ha ritenuto opportuno tenersi», asserisce Finestra. «Si sta allestendo una squadra per un campionato importante. Al termine della sessione di mercato il quadro sarà più completo», avverte. «Sappiamo che ci confronteremo con squadre importanti come Milan, Juventus, Inter, Roma. Ce la giocheremo alla pari con tutte», argomenta fiducioso.

Rinnovamento. «Sterzata necessaria per presentarci nel migliore dei modi alla stagione 2023-2024», asserisce Finestra. «Si valutano intanto profili di giocatrici. Le due argentine Dalila Belen Ippolito(che sta disputando i Mondiali in Nuova Zelanda) e Marianela Szymanowski apporteranno qualità. Il campionato inizierà il 16 settembre, la preparazione scatta il 7 agosto», conclude Finestra.

Fonte: mattino.it