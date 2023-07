Osimhen “deve” restare, pian piano sfumano tutti i nomi per (eventualmente) sostituirlo

Il Napoli vuole trattenere Victor Osimhen a tutti i costi, soprattutto perchè è lui la punta di diamante della squadra, colui che ha contribuito a suon di gol e assist alla vittoria dello scudetto, non a caso è stato eletto capocannoniere della Serie A. Ma c’è un altro motivo per cui il nigeriano deve restare al Napoli, i nomi per sostituirlo sfumano ad ogni ora che passa, come scrive oggi Il Mattino. “A lungo il Napoli lo ha avuto un piano per il dopo Osimhen. Perché ha tenuto bloccato David del Lille. Operazione primaverile quando tutti i sussurri davano come assai probabile la partenza del nigeriano. Ora sarebbe complicato convincere il Lille a dare via l’attaccante canadese e quindi anche questo rallenta tutto. L’Udinese sta preparando l’addio di Samardzic all’Inter e si fa fatica a pensare che possa dare via anche Beto, il 25enne portoghese. Insomma, a meno che la soluzione non sia in casa (Raspadori e Simeone) sarebbe un bel guaio trovare un successore di questi tempi. Osimhen, sia chiaro, è al centro di tutto il mercato del Napoli: un conto è prendere giocatori con Osi confermato, un altro è senza Osi. E il Napoli che De Laurentiis ha in mente vede il 9 nigeriano là davanti”.

