Nonostante le sirene arabe, il muro di ADL per Osimhen non scricchiola

Il Napoli vuole tenere stretti i suoi gioielli, che hanno portato la scorsa stagione alla vittoria dello scudetto, come Victor Osimhen, uno degli attaccanti più forti e ricercati al mondo Anche per questo è intenzione di De Laurentiis di inserire una clausola rescissoria nel nuovo contratto del nigeriano. Non solo il PSG si è mosso per l’attaccante, ma anche l’Al-Hilal, come scrive oggi Il Mattino. “De Laurentiis rifiuta persino il dialogo. Ma l’insidia arriva dall’Al-Hilal. E con cifre importanti, vicine a quelle indicate da De Laurentiis per considerare trattabile Victor Osimhen. Gli arabi sono qui per fare razzia del calcio europeo e ci proveranno fino alla fine e con chiunque. Il club di Riad ha fatto sapere al Napoli di essere pronto a mettere sul piatto ben 130 milioni di euro. Fino ad adesso il muro di De Laurentiis non mostra crepe. Anzi: il patron azzurro spinge per un rinnovo da siglare il prima possibile, già qui a Castel di Sangro, con l’inserimento di una clausola da 160 milioni che potrebbe essere una specie di passepartout per la prossima stagione”.

