Napoli-Hatayspor, doccia gelata per i tifosi azzurri che hanno comprato la partita su Sky Sport

Ieri alle 18,30 il Napoli ha affrontato in amichevole l’Hatayspor a Castel Di Sangro. La gara era in pay per view, come lo saranno anche le altre tre in Abbruzzo, ma la prima mezz’ora di gara è andata in onda sul canale Youtube del club, in barba ai tanti tifosi azzurri che avevano acquistato la gara su Sky Sport, come scrive oggi ilmattino.it. “Un grande aiuto per i tifosi del Napoli, almeno per mezz’ora: il match amichevole contro l’Hatayspor di ieri pomeriggio al Patini – prima uscita amichevole del ritiro in Abruzzo – è stato visibile in chiaro sul canale Youtube del club turco che ha infatti condiviso il link per tutti i tifosi direttamente dai canali ufficiali social così da favorire la fruizione agli utenti.

Factory della Comunicazione

Una doccia gelata per tanti tifosi del Napoli che avevano usufruito del servizio a pagamento di Sky Sport: la gara tra gli azzurri e l’Hatayspor, infatti, era in programma in pay per view con i napoletani che hanno versato 10 euro per poter assistere dal divano alla partita. Per mezz’ora abbondante, invece, il match è stato visibile in rete, prima del blocco dei turchi, forse avvisati dell’iniziativa”.

Fonte Foto SSCN