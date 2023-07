La debacle col Milan in Champions, De Laurentiis proprio non riesce a passarci sopra

Aurelio De Laurentiis non riesce a dimenticare la doppia sfida col Milan in Champions Legaue, sperava davvero, avendo un grande vantaggio in campionato, di riuscire a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie, e lo ha ribadito anche ieri, come scrive oggi Il Mattino. “E allora il presidente del Napoli, invece di darci un taglio una volta per tutte, prende al volo l’assist involontario del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e va alla carica: «Tu non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando dici la Champions… La Champions è questione di fortuna! Lo 0-4 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui (sullo stomaco? In gola?, ndr)». Passo e (non) chiudo. Perché mischia il ko in campionato (il Napoli aveva 22 punti di vantaggio) con la doppia sfida nei quarti della coppa con le grandi orecchie. La verità è che De Laurentiis davvero ci sperava di prendere per le orecchie la coppa ed è evidente che nel suo racconto, la debacle al Maradona, i 4 gol presi in quella gara che non aveva alcun peso per le sorti della serie A, ha invece dato poi coraggio ai rossoneri”.

Factory della Comunicazione