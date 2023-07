Febbre Osimhen: subito a segno in amichevole, determinato in allenamento non ha ascoltato Psg e United

La faccia è sempre la stessa, sorridente negli allenamenti, agguerrita durante le partite. E anche tutto ciò che gli gira intorno sembra seguire il solito copione: i cori, gli applausi, le lunghe code all’esterno dello stadio per una foto ricordo o un autografo sono tutte per Victor Osimhen, il supereroe dell’ultimo scudetto del Napoli. L’uomo copertina, colui che è riuscito a fare addirittura meglio di Diego Armando Maradona, vincendo il tricolore da capocannoniere della Serie A. Osimhen viene da una stagione straordinaria, con 31 gol in 39 presenze totali. Numeri impressionanti che ovviamente hanno fatto molto rumore in giro per l’Europa. I top club si sono informati, hanno cercato di capire se ci fosse la possibilità di mettere le mani sul centravanti nigeriano, scontrandosi però con la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di andare avanti ancora col suo numero 9. Il famoso «duecentino…» (inteso come milioni di euro) non è mai arrivato sulla scrivania del presidente azzurro, che è andato avanti per la sua strada, a caccia di una nuova intesa con Osimhen: un modo per blindare Victor, per riconoscergli il giusto premio per una stagione che ha riscritto la storia del Napoli. Fonte: Gazzetta

