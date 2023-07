Calcio femminile – Per il Como Women in prestito dall’Inter un a forte centrocampista

La società F.C. Como Women è lieta di annunciare l’ingaggio della centrocampista Alice Regazzoli, in prestito dall’Inter.

Alice, classe 1999, nasce a Milano e inizia la sua carriera calcistica nella formazione delle Giovanissime dell’Inter Milano, per poi passare alla squadra Primavera, con cui gioca il campionato di categoria.

Nel 2014 debutta con la Prima Squadra dell’Inter nel campionato di Serie B. Con la maglia neroazzurra dell’Inter Milano, in 4 stagioni, vanta 70 presenze e 30 reti segnate.

Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana U17 Enrico Sbardella, viste le ottime prestazioni, decide di inserirla nella squadra azzurra, in vista della qualificazioni agli Europei di categoria in Islanda. L’anno successivo viene riconvocata in nazionale, per poi passare alla Nazionale U19 nel 2016, con cui prende parte alle qualificazioni dell’Europeo di categoria dell’Irlanda del Nord.

Nella stagione 2018/19, viene convocata nella Prima Squadra dell’Inter e, con 21 presenze e 11 goal all’attivo, contribuisce alla promozione della squadra al campionato di Serie A. Esordisce in Serie A con la maglia neroazzurra e rimane fino alla stagione 2021/22, passando in prestito alla Sampdoria per la stagione successiva.

Per la stagione calcistica 2023/24, Alice Regazzoli vestirà la maglia nr.23 e ha dichiarato: “Sono contenta di far parte di questo nuovo gruppo, con cui inizierò questa nuova avventura. Sono pronta e carica per iniziare, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi e di fare qualcosa in più”

