Alberto Caccia: “Questione-Lozano delicata al momento”

Il giornalista Alberto Caccia, corrispondente dall’Italia per la tv sudamericana Tele doce, ha detto la sua ai microfoni dell’emittente televisiva in merito alla situazione di Hirving Lozano. Queste alcune sue parole:

“Lozano? Il calciatore è in una fase contrattuale dove ogni passo può essere decisivo in un senso o nell’altro. Nell’ultima stagione, al di là di ciò che qualche detrattore seriale dice, ha dato il suo grande contributo per la conquista dello Scudetto, rimettendoci spesso anche fisicamente. Ha dato sempre tutto alla causa azzurra nei suoi quattro anni e chi dice il contrario lo fa in malafede o per partito preso.



30 gol in un quadriennio da esterno, su un versante che non è il tuo e non giocando sempre titolare – prosegue Alberto Caccia – credo non siano affatto da buttare. Poi può piacere o meno è un altro discorso ma i numeri parlano a suo favore.

Il futuro a Napoli? La situazione è sotto gli occhi di tutti, non giocando l’amichevole di ieri evidentemente qualche problema c’è. Le voci che mi giungono sono di un rinnovo che non trova la firma anche perchè il ragazzo ha alcune offerte, una importante dalla MLS. Le condizioni richieste dall’agente per prolungare sarebbero ritenute alte dal Napoli che è in fase di spending–review verso i contratti più alti.

Personalmente lo confermerei, ma non sono Aurelio De Laurentiis, nè Rudi Garcia. Restare nei fatti fuori-rosa per non aver firmato il rinnovo o non aver accettato una cessione è comunque una cosa brutta, anche perchè con Insigne il trattamento fu ben diverso. Spero si arrivi a una soluzione – conclude Alberto Caccia – per il bene di tutte le parti”.