“Se rimane così, il Napoli lotterà per lo Scudetto” nè parla Nando Orsi

Nando Orsi, opinionista Sky e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: “Raspadori come esterno? Può essere una soluzione, lui ha cominciato da esterno, poi si è accentrato. L’ex Sassuolo è una punta di movimento, ha tecnica, tiro, muove la difesa avversaria e ha ottimi tempi di inserimento. Da esterno può essere una soluzione nuova, possibile che Garcia ci stia lavorando anche per dare varianti al gioco caro a Spalletti. Secondo me si può fare, magari non sempre ma in qualche occasione. Se il club compra un buon difensore, e Danso può fare al caso del Napoli perchè può ricalcare le orme di Kim, senza cedere nessun altro sarebbe ancora favorito con l’Inter per il titolo. Esiste un Napoli senza Osimhen e un Napoli con Osimhen, e quest’ultimo è ancora molto forte. La Lazio su Mario Rui e Zielinski? Più che altro al club di Lotito servono terzino sinistro e mezz’ala e Sarri conosce bene questi due elementi, li stima e per caratteristiche si inserirebbero senza problemi nella sua squadra. Il Napoli in ritardo sul mercato? Non lo è, semplicemente ha 3-4 difensori nel mirino e sta valutando il profilo migliore, quello che possa essere più vicino alle esigenze di Garcia. Mancano del resto oltre 20 giorni all’inizio del campionato e in ogni caso la squadra non è scoperta nel ruolo. Si può iniziare il campionato con Ostigard, Juan Jesus e Rrhamani, del resto il primo settembre, il termine del calciomercato, non è così vicino”.

Fonte: Radio Marte.