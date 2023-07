RIVIVI LIVE (Ore 18,30) Napoli-Hatayspor (4-0) buone indicazioni degli azzurri

Premi f5 per aggiornare la pagina

45′ Senza recupero termina la gara

42′ Folorunsho manca il 5-0. Il Napoli chiude in attacco: azione sulla sinistra, Zerbin prova a scodellare al centro ma il tiro di Folorunsho viene contrato.

41′ Gollini effettua una bella parata

24′ Doppietta anche per Giovanni Simeone! Stavolta una grande azione personale del Cholito che prende palla e punta la porta, salta tre avversari e conclude con un pallonetto segnando il poker!

18′ GOLLLLLLL Simeone. I nuovi entrati sono subito in palla. Prima un’incredibile tripla occasione non concretizzata da Folorunsho, Zedadka e Zerbin, poi la rete del tris. La firma è del solito Giovanni Simeone che trova il guizzo vincente dopo un batti e ribatti in area.

14′ Tanti i cambi. Dura un’ora di gioco la partita dei titolari. Al 59’ Garcia cambia tutti, il nuovo 11 è così composto: Gollini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Obaretin; Coli Saco, Demme, Folorunsho; Zedadka, Simeone, Zerbin.

10′ Kvaratskhelia fuori di poco. Gioca bene il Napoli. Gran giocata a parti invertite: stavolta è Osimhen a ripartire e servire Kvara in contropiede, il georgiano rientra sul destro e prova a spiazzare il portiere, ma il tiro esce di poco a lato.

6′ Annullato il gol di Osimhen. Il Napoli riparte all’attacco: ancora gol di Osimhen, servito splendidamente da Kvaratskhelia, ma l’arbitro fischia fuorigioco.

La ripresa

Fine primo tempo

45′ non c’è recupero

37′ – Politano si incarica della battuta di una punizione da posizione molto defilata: traiettoria insidiosa, il portiere dei turchi alza in corner.

35′ – Botta dalla distanza di Mango Fernandes: attento Meret che devia in calcio d’angolo

31′ – Partita a senso unico fino a questo momento, Hatayspor mai pericoloso.

27′ – GOL DEL NAPOLI! Errore in impostazione dell’Hatayspor, Kvaratskhelia ne approfitta e manda in porta Osimhen che a tu per tu col portiere lo beffa con un tocco sotto delizioso.

25‘ – La rete di Osimhen ha letteralmente infiammato lo stadio Patini, che sta inneggiando gli azzurri con cori e applausi.

22′ – GOL DEL NAPOLI!!!! Kardesler sbaglia il rinvio, Politano è bravo a recuperare il pallone e servire nell’area piccola Osimhen: primo tiro del nigeriano murato dal portiere, ma il rimpallo favorisce Osimhen che insacca a porta vuota.

18′ – Politano serve col destro Osimhen, scappato però oltre la linea difensiva dei turchi. Altro fuorigioco del nigeriano.

15′ – Politano sfrutta un errore in impostazione degli avversari e va al cross dalla destra: pallone al centro per Osimhen che svirgola di testa.

12′ – Kvaratskhelia prova a premiare lo scatto in verticale di Osimhen, ma a tu per tu col portiere si alza la bandierina dell’assistente: fuorigioco del nigeriano.

9′ – E’ partito forte il Napoli, si gioca praticamente in una metà campo in questi primissimi minuti.

5‘ Tiro improvviso di Osimhen il portiere devia in angolo

2′ – Mango Fernandes prova a saltare Di Lorenzo sulla sinistra ma commette fallo. Punizione per il Napoli.

1′ Al Napoli la prima palla

Due maglie azzurre in ricordo dei 2 scomparsi nel terremoto in Turchia

Arbitra Di Marco

Maglia scura per gli ospiti

I capitani Di Lorenzo per il Napoli, la maglia 2 per gli ospiti Korecki

Caos all’esterno dello stadio Patini non tutti hanno i biglietti

Ultim’ora Elmas out par affaticamento coscia dx

Così in campo

Torna in campo il Napoli, che dopo aver pareggiato per 1-1 contro la SPAL affronta la prima avversaria straniera del proprio precampionato: a sfidare gli uomini di Rudi Garcia, campioni d’Italia in carica, sarà l’Hatayspor, formazione che partecipa al massimo campionato turco. Si legge su gol.com – La gara si giocherà al Teofilo Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo, sede del ritiro precampionato del Napoli, e rappresenterà un buon test per comprendere meglio il grado di preparazione di Osimhen e compagni. L’Hatayspor, in cui gioca l’ex azzurro Nikola Maksimovic, ha chiuso all’ultimo posto lo scorso campionato turco, ma è stato ripescato in quanto espressione di una delle città più colpite dal terremoto di febbraio.